قتلى وجرحى في سلسلة تفجيرات ببغداد

صحيفة الخليج الالكترونية

قتل 6 أشخاص وأصيب 3 آخرون في سلسلة تفجيرات شهدتها العاصمة العراقية بغداد، بواسطة عبوة ناسفة ودراجتين مفخختين.

وأشار مراسلنا في بغداد، إلى أن “مناطق عدة من العاصمة بغداد شهدت تفجيرات متعاقبة، ففي حي الشعب، انفجرت دراجة نارية مفخخة مركونة عند إحدى أسواقه، فيما شهد حي البلديات انفجار عبوة ناسفة، وضعت بالقرب من سوق شعبية في المنطقة”.

وأضاف المراسل، أن “دراجة نارية مفخخة انفجرت عند إحدى الحسينيات في حي شهداء البياع”.