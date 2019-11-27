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بيان رسمي من إمارة الباحة بشأن نقص الأطباء والخدمات الصحية بالمنطقة

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محمد النحاس 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن بيان رسمي من إمارة الباحة بشأن نقص الأطباء والخدمات الصحية بالمنطقة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

علقت إمارة منطقة الباحة، أمس الثلاثاء، على ما أثير مؤخراً بشأن عدد الأطباء في مستشفيات المنطقة خلال الجلسة الأسبوعية لأمير المنطقة الأمير حسام بن سعود.

وقالت الإمارة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إن أمير المنطقة وجه بالتحقق من نقص الخدمات الطبية وعدد الأطباء في تخصصات القلب والروماتيزم والغدد الصماء، وتبين أن مستشفى الملك فهد يضم 3 استشاريين في مركز القلب منهم استشاري تداخلي.

وأضافت أن المستشفى يضم كذلك أخصائي روماتيزم وأخصائيين في تخصص الغدد الصماء وثالثاً في مركز الكلى، واستشاري غدد صماء في مستشفى الأمير مشاري.

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وأشارت الإمارة إلى أن ما ذكر في الجلسة الأسبوعية حول عدد الأطباء في صحة الباحة مقارنة بانتهاء خدماتهم ومغادرتهم صحيح، مؤكدةً أنها تتطلع لبذل المزيد من الجهود لخدمة المواطن.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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