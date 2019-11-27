شكرا لقرائتكم خبر عن ملحقية المملكة في أمريكا تغلق أبوابها لمدة 4 أيام.. وتكشف السبب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الملحقية الثقافية للمملكة في الولايات المتحدة الأمريكية، أنها ستغلق أبوابها يومي الخميس والجمعة القادمين، على أن يستأنف العمل يوم الاثنين الموافق 2 ديسمبر.

وأوضحت الملحقية، في بيان لها: “نود التنويه بأن الملحقية الثقافية ستكون مغلقة يومي الخميس والجمعة ٢٨ و٢٩ نوفمبر إجازة فيدرالية بسبب عيد الشكر، على أن يستأنف العمل بإذن الله يوم الاثنين ٢ ديسمبر، بعد الإجازة الأسبوعية السبت والأحد، وذلك فقاً لتوجيهات سفارة خادم الحرمين الشريفين بواشنطن”.

وأضافت الملحقية لدى أمريكا أنه في حالات الطوارئ يمكن الاتصال على هواتف: (571-379-6080، 571-355-1268).