عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مئات الدولارات مجانا.. تطبيق جديد من فيسبوك يدر أرباحا على مستخدميه

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

الخليج 365

أعلن موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن طرحه تطبيقاً ذكياً جديداً يعود على مستخدميه بالربح مئات الدولارات سنويا، كنوع من التعويض، بعدما تعرض له فيسبوك من هجوم على خلفية قرار قضائي أجبره على إغلاق تطبيقين مثيرين للجدل كانا يتم استخدامهما في جمع بيانات شخصية.



ووفقاً لموقع "أندرويد بوليس"، فإن موقع فيسبوك أعلن عن اسم هذا التطبيق الجديد Viewpoints، الذي ستكون وظيفته مكافأة مستخدميه، مقابل مشاركتهم في الاستفتاءات والأبحاث.

وأوضح أن شركة فيسبوك ستستخدم تطبيقه الجديد، في مطالعة أداء المواقع والتطبيقات الأخرى التابعة له مثل موقع فيسبوك نفسه وأنستقرام وتطبيق المحادثات واتساب.

ونقل موقع "أندرويد بوليس" ذلك عن منشور لشركة فيسبوك عبر مدونتها الرسمية جاء به: "إننا نؤمن بأن الطريقة المثالية لتحسين الخدمات التي تقدم على منصاتنا الإلكترونية هي الحصول على آراء مستخدمي هذه المنصات، وإننا سنستخدم هذه الآراء لتحسين الخدمة على مواقع وتطبيقات التواصل لتعود بالنفع على أكبر شريحة ممكنة من المستخدمين".

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وشرح "أندرويد بوليس" طريقة عمل تطبيق Viewpoints الجديد من فيسبوك والأسلوب الذي يمكن من خلاله أن يحقق مستخدموه الربح، وأوضح أنه بمجرد أن ينشئ المستخدم حساباً شخصياً على التطبيق، سوف تتم دعوته إلى الانضمام إلى برامج التطبيق التي يمكن له أن يربح من خلالها ما يقرب من 600 دولار سنوياً.

كما حرصت شركة فيسبوك على طمأنة المستخدمين المحتملين لهذا التطبيق، بقولها إن تطبيق Viewpoints سيتحصل فقط على البيانات التقليدية لكل مستخدم مثل الاسم والبريد الإلكتروني وتاريخ الميلاد والجنس ولن يتعمق في تفاصيل شخصية أكثر من ذلك.

وسيكون البرنامج الأول الذي يوفره تطبيق Viewpoints لمستخدميه، هو "استبيان حول الرفاهية" الهدف منه حسب ما أوضحت شركة فيسبوك، "التوصل إلى منتجات أفضل للحد من التأثير السلبي لشبكات التواصل الاجتماعي وتحسين منافعها".

وبعد انحاز البرنامج، يحصل المستخدم على نقاط يمكنه جمعها للحصول على المال الذي يحول عبر "باي بال".

وأعلن المسؤول عن هذا البرنامج "إيريز نافيه"، في مدونة أن المسؤولين عن تطبيق Viewpoints لن يبيعوا المعلومات التي جمعت عبر هذا التطبيق إلى أطراف أخرى، ولن يشاركوا نشاطات مستخدمي التطبيق علناً أو عبر أي منصة إلكترونية تابعة لفيسبوك.

وأوضح "إيريز" عبر مدونته، أن تطبيق Viewpoints سيكون مخصصاً لأشخاص فوق سن الثامنة عشرة المقيمين في الولايات المتحدة ويملكون حساباً على "فيسبوك".