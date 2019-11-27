عدن - ياسمين عبد الله التهامي - محكمة فرنسية تغرم مربي ماشية 8 آلاف يورو لشعور أبقاره بالانزعاج

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

الخليج 365

حكمت محكمة الاستئناف في مدينة "كانتال" الفرنسية على مربي ماشية بدفع غرامة قدرها 8 آلاف يورو لانزعاج ماشيته، وعدم توفير التهوية الكافية لها، الأمر الذي تسبب في رائحة كريهة للحيوانات أزعجت الجيران.



وذكرت صحيفة "ويست فرانس" أن القضية بدأت قبل 10 أعوام في المحكمة، بتقديم زوجين يجاوران مربي الماشية شكوى لانزعاجهم من رائحة كريهة صادرة عن المزرعة.

وأوضحت الصحيفة أن الزوجين متقاعدان ينحدران من إقليم "سانت إتيان"، استقرا في قرية "لاكابيل فيسكامب" الصغيرة بمدينة كانتال، مضيفة أن "المزارع قام بتربية حيواناته لسنوات في مزرعة عائلته".

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وفي عام 2013، بدأت وساطة ودية لتوفير مناخ جيد للأبقار داخل المزرعة، ولكن دون جدوى، الأمر الذي اضطرهم لرفع دعوى قضائية، في محكمة الاستئناف في "بوي دي دوم"، ثم أمام محكمة النقض في باريس.

وتتمثل الشكوى في عدم توفير مناخ جيد للأبقار وضيق مساحة التهوية واختلاط رائحة القش بالروث، الأمر الذي ينتج عنه رائحة كريهة ومنظر بصري سيئ للأبقار ويزعج جيرانهم.

وحكمت محكمة "ليموج" للاستئناف الفرنسية بغرامة 8 آلاف يورو ضد المزارع بعد نحو 10 سنوات من التقاضي، وإلزامه بتوفير بيئة جيدة للأبقار وترك مساحة كافية لهم في الهواء الطلق لعدة ساعات يومياً.

واحتج المزارع على قرار المحكمة قائلاً: "لقد بذلنا جهودا لمحاولة إيجاد حلول. لقد نقلنا مقر المزرعة، وقمنا ببناء مبنى جديد على بعد كيلومتر واحد من منزلهم، لذلك أعتقد أن المبلغ كبير".