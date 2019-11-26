شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 15 دقيقة فقط.. اكتمال حجز مخطط «التعاون» السكني بجدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

لم يمر سوى ربع ساعة فقط، حتى اكتمل حجز مخطط “روضة التعاون” للأراضي المجانية الواقع جنوب محافظة جدة من قبل المستفيدين من الدعم السكني، بعد إطلاقه على البوابة الإلكترونية.

وتوافد عدد من المستفيدين على فرع وزارة الإسكان في جدة للاستفسار عن المزيد من المخططات، والتعرف على مواعيد إطلاقها.

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وكانت وكالة الأراضي والشؤون الفنية بوزارة الإسكان قد أعلنت الأسبوع الماضي انتهاء أعمال الدراسات والتصميم لمخطط “روضة التعاون” جنوب محافظة جدة، والبدء في أعمال التطوير بالتعاون مع مقاولين من القطاع الخاص؛ ليكون المخطط متاحًا للحجز أمام المستفيدين الراغبين في الحصول على أرض مجانية في جدة اليوم الثلاثاء، وذلك عبر بوابة “سكني” الإلكترونية. مؤكدة في الوقت ذاته التزام الوكالة بتسليم المخططات في الوقت المحدد بمواصفات وجودة عالية.

ويمتد المخطط على مساحة إجمالية تقدر بـ799714م2، وتمت إتاحة حجز قطع الأراضي المجانية كافة إلكترونيا عبر البوابة الإلكترونية، وتحديد الأرض المناسبة، وتوقيع العقد إلكترونيا دون الحاجة لزيارة الفرع، مع إمكانية الحصول على قرض مدعوم لجميع أراضي المخطط التي بلغ متوسط مساحاتها 450م2.

ويعد “روضة التعاون” نموذجا للمخططات السكنية المتكاملة من ناحية المرافق العامة؛ إذ تخصص مساحات كبيرة من هذه المشاريع للمسطحات الخضراء والحدائق العامة، وتحوي مواقع للخدمات التجارية والمرافق العامة، إضافة إلى تخصيص مواقع للجهات الحكومية؛ لتوفر لسكانها جميع ما يحتاجون إليه من خدمات.

ويقع المخطط في حي الخمرة الواقع على امتداد طريق (جدة – الليث) جنوب حي السنابل، كما يمتاز بقربه من النطاق العمراني.