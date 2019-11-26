شكرا لقرائتكم خبر عن السيرة الذاتية للأمير فيصل بن عياف آل مقرن أمين منطقة الرياض والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
صدر اليوم الثلاثاء أمر ملكي بتعيين الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عيّاف أميناً لمنطقة الرياض بالمرتبة الممتازة.
يذكر أن الأمير فيصل حاصل على الماجستير من جامعة هارفرد في التخطيط والإدارة الحضرية، كما يحمل شهادة ماجستير أخرى في العمارة والتصميم الحضري من جامعة كولومبيا الأمريكية، ويدرس حالياً الدكتوراه في التخطيط وإدارة المدن والأقاليم في جامعة كاليفورنيا بيركلي.
وشغل الأمير فيصل بن عيّاف منصب مستشار عمراني في الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وهو متخصص في تخطيط المدن وإدارتها.
وعمل قبل ذلك مستشار تصميم ودراسات عمرانية في شركة سكيدمور أوينجز ومرييل الأمريكية، إضافة إلى مناصب أخرى في المجال العمراني.
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