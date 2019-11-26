شكرا لقرائتكم خبر عن 5 توجيهات مهمة من أمن الطرق لسائقي الشاحنات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وجهت القوات الخاصة لأمن الطرق، عددا من التنبيهات لسائقي الشاحنات والمعدات الثقيلة لضمان أمن وسلامة المواطنين.
وقال حساب أمن الطرق عبر “تويتر”، إن هذه التنبيهات تشمل “حظر دخول المدن أو الخروج منها في الأوقات غير المسموح بها، والتأكد من سلامة الإنارة الجانبية ووجود العواكس وحواجز السلامة”.
كما تتضمن التوجيهات عدم زيادة أبعاد الحمولة على الحد المسموح به، والالتزام بالسير بالمسار الأيمن في الطريق المتعدد المسارات، وتغطية الحمولة المنقولة وتثبيتها.
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