دبي - بواسطة محمد فارس جوجل توضح سبب اختفاء أرصدة المستخدمين في تطبيقها Opinion Rewards © Tech World قدمت بواسطة

في الأسبوع الماضي، دخلت شركة جوجل في عملية تنظيف وخصمت مبالغ كبيرة من أرصدة متجر جوجل بلاي والتي جمّعها المستخدمين مع مرور الوقت في تطبيقها Opinion Rewards “ملء استبيانات مقابل أموال”، ولكن سرعان ما امتلأ صندوق البريد الخاص بالنصائح بتقارير الأرصدة التي تقلّصت بشكل غير متوقع بعشرات الدولارات، بينما بقيت جوجل في صمت مُطبق حول هذه القضية.

اليوم، كسرت الشركة صمتها بتفسير قصير يظهر للمستخدمين داخل تطبيق المكافآت Opinion Rewards وأشارت قائلةً: “نعالج حاليًا خصم الرصيد، بينما تؤكد من جديد أن جميع الائتمانات المكتسبة من خلال الاستطلاعات من المفترض أن تنتهي صلاحيتها بعد فترة سنة واحدة”.

بالتالي، يعود السبب الوحيد وراء عملية الخصم إلى تخطي الرصيد لفترة صلاحيته، كما ويشير الشعار في التطبيق إلى مقالة في مركز المساعدة المُحدّث، والذي يحتوي الآن على ملاحظة مختصرة تقترح على المستخدمين “المتأثرين سلبًا” الانتظار أسبوعًا آخر للحصول على التحديث، كما وليس من الواضح ما إذا كان هذا يعني إعادة بعض أو كل الاعتمادات، أو ما إذا كان لدى جوجل طريقة لتعويض أولئك الذين فقدوا مبلغًا كبيرًا أم لا.

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في السياق ذاته، سحبت جوجل اليوم جميع الإشعارات في تطبيقها Opinion Rewards وكذلك في مركز المساعدة الخاص بها بشأن هذه القضية، وقد تم ذلك دون مشاركة ما إذا كانت الشركة تخطط لتعويض المستخدمين المتأثرين أم لا، أخيرًا لا يزال قسم المساعدة يتضمّن إشعارًا يُذكّر المستخدمين بانتهاء صلاحية الائتمان، لذا يبدو أن جوجل لا تزال تعمل في ذلك.

التدوينة جوجل توضح سبب اختفاء أرصدة المستخدمين في تطبيقها Opinion Rewards ظهرت أولاً على عالم التقنية.