شكرا لقرائتكم خبر عن قطريليكس تكشف أسرار شهادة رجل أعمال كندى بشأن شراء الدوحة لمسؤولين أمريكيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أن آلن بندر" رجل الأعمال الكندى، والذى عرف نفسه بأنه صديق المخابرات القطرية السابق، والذى يعد الشاهد فى محكمة كاليفورنيا، فى محاكمة خالد بن حمد آل ثانى شقيق تميم، المتهم بإصدار أوامر لحارسه الشخصى الأمريكى بقتل شخصين واحتجاز مواطن أمريكى رهين، كشف محاولات شراء النظام القطرى للمسؤولين الأمريكيين.

وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إن رجل الأعمال الكندى، روى أمام المحكمة وفى شهادة مغلظة باليمين فى جلسة القضية ضد الشيخ خالد بن حمد شقيق تميم بن حمد، حقيقة شراء النفوذ القطرى داخل أمريكا، وفجَّر مفاجآت مُثيرة، لتكشف مزيدًا من فضائح النظام على الجانب السياسى، وحقيقة تمويل النظام عمليات تجسس من داخل الكونجرس لخدمة الحليف الأقرب له إيران، كاشفًا علاقة نائبة الكونجرس إلهان عمر بتلك العمليات.

‏وذكر موقع قطريليكس، أن رجل الأعمال الكندى، نقل عن سكرتير تميم للشؤون الأمنية محمد بن أحمد بن عبدالله المسند، قوله: "لولا أموالنا لما زالت إلهان عمر صومالية سوداء لاجئة تعيش على الإعلانات وتمسح الطاولات فى الويك إند".

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وأوضح آلن بندر، أن المسؤول القطرى المسند طلب منه تجنيد سياسي وصحفيين لصالح النظام، وعندما رفض قال له المسند: "إنه لدينا مصادر مهمة على سلم الرواتب القطرية وإن إلهان عمر هى ‏"جوهرة التاج"، وحتى ومن قبل أن تفكر أن تصبح مسؤولة حكومية حيث مهدوا لها الطريق وأعدوها وجهزوها، متابعا أن النائبة إلهان عمر أقسمت ولاء اليمين لأردوغان أثناء لقائها به فى 2017، حين كانت نائبًا صغيرًا فى المجلس التشريعى بولاية مينسوتا، وأن إلهان عمر" مرَّرت معلومات حساسة إلى قطر وصلت إلى إيران وأنها عملت على تجنيد سياسيين لصالح قطر".