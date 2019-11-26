شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تحظر الطيران المدنى التابع لها فوق الأراضى الليبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، اليوم الثلاثاء، إصدار سلطات الطيران المدنى الأمريكى قرارا بحظر الطيران المدني التابع لها داخل الأراضي الليبية، وذللك بسبب عدم الاستقرار والاشتباكات الدائرة في البلاد.
وقالت السفارة الأمريكية فى بيان صحفى لها، عبر صفحتها على "تويتر" إن إدارة الطيران الفيدرالية اتخذت قرار الحظر فى 23 أكتوبر الماضى لمنع عمليات الطيران المدنى الأمريكية في المجال الجوي لليبيا، وفي الأراضي الليبية.
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