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محافظ ذى قار العراقية يعلن تعطيل العمل الرسمى ليومين حفاظًا على السلم الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 

 أعلن محافظ ذي قار العراقية عادل الدخيلي، اليوم الثلاثاء ، تعطيل الدوام الرسمي ليومين الأربعاء والخميس، حفاظاً على السلم الأهلي، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، دون التطرق لمزيد من التفاصيل. 

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وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات أخرى منذ أواخر الشهر الماضي تظاهرات عدة، للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل، فضلاً عن المطالبة بإجراء إصلاحات في العراق.

 

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