شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ ذى قار العراقية يعلن تعطيل العمل الرسمى ليومين حفاظًا على السلم الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أعلن محافظ ذي قار العراقية عادل الدخيلي، اليوم الثلاثاء ، تعطيل الدوام الرسمي ليومين الأربعاء والخميس، حفاظاً على السلم الأهلي، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، دون التطرق لمزيد من التفاصيل.
وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات أخرى منذ أواخر الشهر الماضي تظاهرات عدة، للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل، فضلاً عن المطالبة بإجراء إصلاحات في العراق.
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