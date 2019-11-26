شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ ذى قار العراقية يعلن تعطيل العمل الرسمى ليومين حفاظًا على السلم الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن محافظ ذي قار العراقية عادل الدخيلي، اليوم الثلاثاء ، تعطيل الدوام الرسمي ليومين الأربعاء والخميس، حفاظاً على السلم الأهلي، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

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وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات أخرى منذ أواخر الشهر الماضي تظاهرات عدة، للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل، فضلاً عن المطالبة بإجراء إصلاحات في العراق.