- 1/2
- 2/2
محمد يونس/ الخليج 365
برر الإسباني فيلكس سانشيز المدير الفني للمنتخب القطري، خسارة فريقه من العراق بهدف لهدفين في الجولة الأولى للمجموعة الأولى من بطولة كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 24) إلى الشد العصبي من حساسية المباريات الافتتاحية.
وفي مؤتمر صحفي، الثلاثاء، قال سانشيز "أهدرنا الكثير من الفرص رغم سيطرتنا في الشوطين، نتيجة الشد وحساسية مباراة الافتتاح، وبالتالي سيترتب علينا إعادة النظر وترتيب الأوراق والتركيز في المباريات المقبلة".
وأضاف " نحن نلعب من أجل جمهورنا والخسارة واردة، حاولنا التعادل، ولكن الأمور لم تسير مثلما نريد، علينا أن نستعيد التوازن في المباريات المقبلة، لدينا مجموعة قوية من اللاعبين ونثق بهم وفريقي قادر على العودة".
واختتم المدرب الإسباني تصريحاته بالقول "المباريات ضد العراق دائمًا تكون صعبة، وجميع مبارياتنا تكون معقدة، النتيجة لم تكن منصفة وأهدرنا الفرص وسجلنا هدفًا، وكنا قريبين من التعديل لكن هذه ظروف المباراة ونسعى للتعويض في المباريات المقبلة" .
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب قطر: حساسية مباراة الافتتاح وراء الهزيمة في "خليجي 24" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.