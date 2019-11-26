مدرب قطر: حساسية مباراة الافتتاح وراء الهزيمة في "خليجي 24"

محمد يونس/ الخليج 365

برر الإسباني فيلكس سانشيز المدير الفني للمنتخب القطري، خسارة فريقه من العراق بهدف لهدفين في الجولة الأولى للمجموعة الأولى من بطولة كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 24) إلى الشد العصبي من حساسية المباريات الافتتاحية.

وفي مؤتمر صحفي، الثلاثاء، قال سانشيز "أهدرنا الكثير من الفرص رغم سيطرتنا في الشوطين، نتيجة الشد وحساسية مباراة الافتتاح، وبالتالي سيترتب علينا إعادة النظر وترتيب الأوراق والتركيز في المباريات المقبلة".

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وأضاف " نحن نلعب من أجل جمهورنا والخسارة واردة، حاولنا التعادل، ولكن الأمور لم تسير مثلما نريد، علينا أن نستعيد التوازن في المباريات المقبلة، لدينا مجموعة قوية من اللاعبين ونثق بهم وفريقي قادر على العودة".

واختتم المدرب الإسباني تصريحاته بالقول "المباريات ضد العراق دائمًا تكون صعبة، وجميع مبارياتنا تكون معقدة، النتيجة لم تكن منصفة وأهدرنا الفرص وسجلنا هدفًا، وكنا قريبين من التعديل لكن هذه ظروف المباراة ونسعى للتعويض في المباريات المقبلة" .





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