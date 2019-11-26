الجيش الإسرائيلي يعلن رصد صاروخين أطلقا من غزة

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، رصده صاروخين، أطلقا من قطاع غزة، نحو إسرائيل.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تغريدة بموقع "تويتر": "متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات في غلاف غزة وسديروت، فالحديث عن رصد إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".
وأشار إلى "أن القبة الحديدية اعترضت قذيفة واحدة"، بينما لم يتطرق إلى القذيفة الأخرى.
فيما ذكرت قناة (13) الخاصة أن "نظام القبة الحديدية اعترض صاروخين أطلقا من قطاع غزة، بينما سقط صاروخ آخر في منطقة مفتوحة".
وسبق ذلك، إطلاق صافرات الإنذار في منطقة غلاف غزة وسديروت، حسب الجيش الإسرائيلي.
ولم تعلن أي جهة في غزة مسؤوليتها عن إطلاق القذيفتين.
يأتي ذلك في ظل هدوء نسبي على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة، بعد نحو أسبوعين من انتهاء عدوان إسرائيلي، خلف 35 شهيدا بينهم 8 أطفال و3 نساء، وإصابة 111 آخرين بجراح مختلفة.
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