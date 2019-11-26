العراق.. مقتل 6 في 3 تفجيرات ببغداد

العراق / أمير السعدي، محمد وليد / الخليج 365

قال مصدر أمني، إن 6 أشخاص قتلوا وأصيب 11 آخرون في 3 تفجيرات هزت مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، مساء الثلاثاء.

وأوضح المصدر، وهو ضابط شرطة برتبة نقيب، للأناضول، أن "دراجة نارية انفجرت على مقربة من حسينية (جامع للشيعة) في منطقة البياع (جنوب غرب)، وانفجرت دراجة نارية مففخة ثانية على مقربة من سوق في منطقة البلديات (شرق)، بينما انفجرت عبوة ناسفة قرب سوق في منطقة الشعب (شمال شرق)".

وأضاف أن التفجيرات أسفرت عن مقتل 6 أشخاص، وإصابة 11 آخرين بجروح.

وعلى الفور لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات التي تأتي في خضم احتجاجات شعبية غير مسبوقة مناهضة للحكومة في العاصمة بغداد ومحافظات وسط وجنوبي البلاد.

وفي سياق آخر، أفاد مصدر أمني بمقتل أحد وجهاء العشائر مساء الثلاثاء على يد مسلحين مجهولين في محافظة البصرة، أقصى جنوبي العراق.

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وقال الملازم أول بشرطة البصرة غانم السعيد، للأناضول، إن مسلحين اثنين يستقلان دراجة نارية، أطلقا النار على الشيخ حيدر عبد الأمير المالكي، في قضاء الخصيب، جنوب مدينة البصرة.

وأضاف، أن المالكي، وهو أحد وجهاء عشائر بني مالك، لقي حتفه على الفور. مشيرا إلى أن قوات الأمن طوقت مكان الحادث بعد فرار الجناة، وفتحت تحقيقا فيه.

وأشار السعيد إلى أنه لم يتضح على الفور، فيما اذا كان الحادث متعلقا بالاحتجاجات في البصرة ومحافظات أخرى.

وتشهد البصرة ومحافظات أخرى في الوسط والجنوب بينها العاصمة بغداد احتجاجات غير مسبوقة ضد الحكومة منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حيث شهدت مناطق متفرقة من البلاد خلال هذه الفترة استهداف ناشطين ومدونين مناهضين للحكومة.

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف خلفت 346 قتيلاً على الأقل و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الخليج 365، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.

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