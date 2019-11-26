العراق.. ذي قار تعطل الدوام الرسمي يومين بجميع المؤسسات

العراق / إبراهيم صالح / الخليج 365

أعلن محافظ ذي قار عادل الدخيلي، الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي يومي الأربعاء والخميس على خلفية أعمال العنف واسعة النطاق التي تخللت الاحتجاجات المناوئة للحكومة على مدى الأيام القليلة الماضية في مدينة الناصرية مركز المحافظة الواقعة جنوبي العراق.

وقال الدخيلي في بيان مقتضب اطلعت عليه الخليج 365، إنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي الأربعاء والخميس حفاظا على السلم الأهلي".

وكان الدخيلي قد قرر تعطيل الدوام الرسمي، الثلاثاء، أيضا في مسعى لتهدئة المحتجين الذين يسعون لفرض الإضراب العام على مؤسسات الدولة واحتواء المواجهات العنيفة بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب التي وقعت في الأيام القليلة الماضية بمدينة الناصرية.

وفي وقت سابق اليوم، أمر المحافظ الدخيلي بإخراج قوات مكافحة الشغب خارج مركز مدينة الناصرية "حفاظا على أرواح المواطنين ومنع حدوث أي نوع من أنواع التصادم بين المتظاهرين والقوات الأمنية".

وواصل مئات المحتجين غلق الجسور الرئيسية على نهر الفرات الذي يشطر مدينة الناصرية إلى نصفين لليوم الثاني على التوالي وأشعلوا النيران في إطارات السيارات على طرفي الجسور.

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كما أضرم محتجون، الإثنين، النيران في منزل نائبين سابقين بالبرلمان هما خالد الأسدي وهلال السهلاني في مدينة الناصرية.

وتأتي التطورات الأخيرة إثر مقتل 7 متظاهرين وإصابة 131 آخرين على يد قوات الأمن قرب جسرين في مدينة الناصرين في 3 أيام، منذ الخميس الماضي وحتى الأحد، وفق أرقام مفوضية حقوق الإنسان الرسمية.

وفي محافظة المثنى (جنوب)، قالت وكالة الأنباء الرسمية إن السلطات قررت تعطيل دوام المدارس يومي الأربعاء والخميس في المحافظة، دون مزيد من التفاصيل.

وتعكس قرارات السلطات العراقية نجاح المحتجين في مساعيهم لفرض الإضراب العام في مفاصل الدولة لزيادة الضغط على الحكومة.

ومنذ بدء الاحتجاجات مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، سقط 346 قتيلاً على الأقل و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الخليج 365، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.

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