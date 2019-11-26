شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تتوقع تقلبات جوية على «المدينة».. أمطار وغبار لعدة أيام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة قد تصحب بتساقط البرد، مع نشاط في الرياح السطحية، بسرعة ٤٥ كيلو مترًا في الساعة، مثيرة للأتربة والغبار وشبه انعدام في الرؤية على منطقة المدينة المنورة، غدا الأربعاء.

وأشارت الأرصاد، إلى أن الحالة ستبدأ غدا وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل، وتشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع والعيص وينبع وخيبر والعلا.

وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة الإخوة المواطنين والمقيمين، بتوخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية، واتباع إرشادات السلامة التي تقي بعد الله من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة وعدم المجازفة بعبور الأودية ومواقع تجمعات المياه.