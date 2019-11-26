شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 520 مليون ريال لـ26 ألف شاب ضمن مبادرة «سند الزواج» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن برنامج “سند محمد بن سلمان للمبادرات الاجتماعية”، اليوم الثلاثاء، أنه تم صرف العطاء للمتقدمين على مبادرة سند الزواج للدفعة الأخيرة.

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وأوضح البرنامج أنه تم الصرف لمستفيدي مبادرة “سند الزواج” والذين تجاوز عددهم 26 ألف شاب من مختلف مناطق المملكة، بإجمالي عطاء تجاوز 520 مليون ريال.

يذكر أن مبادرة “سند الزواج” إحدى مبادرات برنامج “سند محمد بن سلمان” تقدم العون المباشر لدعم شباب الوطن، حيث تضمنت مستهدفاتها مساندة 25 ألف شاب من حديثي الزواج وتم تجاوز العدد المستهدف بأكثر من ألف مستفيد وقبول جميع من تنطبق عليهم الشروط من المتقدمين.

وتجسد هذه المبادرة حرص ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على مساندة الشباب وتحقيق الاستقرار وتمكين الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع.