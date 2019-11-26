حماس تسلم موافقتها المكتوبة على إجراء الانتخابات العامة الفلسطينية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مقاتلون تابعون لحركة حماس

سلمت حركة حماس اليوم الثلاثاء موافقتها المكتوبة على إجراء الانتخابات العامة الفلسطينية إلى لجنة الانتخابات المركزية.

وقال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، عقب لقائه رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر في غزة، إنه سلم ناصر رسالة مكتوبة من الحركة توافق فيها على إجراء الانتخابات.

وذكر هنية أن حماس تتطلع إلى الانتخابات بوصفها وسيلة للخروج من المأزق الفلسطيني الراهن ولإنهاء الانقسام الداخلي وتأسيس نظام فلسطيني قائم على الشراكة.

كانت حماس قد اعلنت ظهر اليوم الثلاثاء إرجاء تسليم موقفها المكتوب بشأن الموافقة على إجراء الانتخابات العامة إلى لجنة الانتخابات المركزية "رفضا واستنكارا لجريمة السلطة الفلسطينية بفض اعتصام أسرى محررين في رام الله" احتجاجا على قطع رواتبهم الليلة الماضية.

Advertisements

وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية يوم الخميس الماضي، أن الرئيس محمود عباس دعا إلى إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية واستلم ردا من 14 فصيلا وافقوا على الانتخابات، بانتظار الرد الرسمي المكتوب من حماس.

وأجريت أخر انتخابات عامة فلسطينية عام 2006 وفازت فيها حماس بأغلبية برلمانية، وسبق ذلك بعام فوز عباس بانتخابات رئاسية.

ويؤمل أن يشكل إجراء الانتخابات مدخلا لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007 على إثر سيطرة حماس على قطاع غزة بالقوة.