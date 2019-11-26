عالم سابق فى ناسا يفجر مفاجأة: لا جانب مظلم من القمر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

على عكس ما كان متعارف عليه، كشف عالم سابق فى وكالة ناسا أنه لا يوجد جانب مظلم للقمر، بل إن كل أجزاء هذا الجرم التابع للأرض تتعرض لأشعة الشمس فى وقت ما، حسب سكاى نيوز.



وقال العالم جيمس أودونوهى، الذى يعمل حاليا فى الوكالة اليابانية للفضاء، إنه لا يوجد جانب مظلم من القمر طوال الوقت، بل إن كل أجزاء القمر تتعرض لأشعة الشمس فى وقت ما، بحسب ما أشار موقع "بزنس إنسايدر".

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وكان المعروف سابقا أن الجزء البعيد من القمر، يبقى مظلما طوال الوقت، ولا تصله الشمس، لكن أودونوهى أعلن عن اكتشافه الذى يفند هذه النظرية.

وكتب أودونوهى على "تويتر": "تتذكرون عندما كنا نقول دائما إن هناك جانبا مظلما من القمر، اكتشافى الجديد يشير إلى أن الجانب المظلم دائم الحركة"، مما يعرضه لأشعة الشمس.

وأظهر فيديو نشره أودونوهى مرحلة دوران القمر حول الأرض، وأشعة الشمس التى تضرب كل أجزائه بلا استثناء، خلال 29.5 يوم.

ويكون الجانب البعيد من القمر مظلما بالنسبة لنا، لأن أشعة الشمس لا تصله، لكن الاكتشاف الجديد يبين أن الجانب البعيد "المظلم" ليس ثابتا، بل يتغير بسبب دوران القمر، مما يعنى أن كل أجزاء القمر سيصيبها الظلام والنور، فى أوقات مختلفة خلال السنة.

ونوه أودونوهى إلى أن عبارة "الجانب المظلم" يجب أن تتحول لعبارة "الجانب البعيد" من القمر، لأنها أكثر دقة من الناحية العلمية.