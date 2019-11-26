تأشيرة دخول هندية فورية للإماراتيين

اسماء السيد - أبوظبي: أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية أنّه أصبح بإمكان مواطني الدولة الخليجية حملة جوازات السفر العادية غير المقيمين أو العاملين في الهند، الحصول على تأشيرة عند الوصول.
وأوضحت الوزارة ان التأشيرة "صالحة للدخول مرتين لمدة بقاء أقصاها 60 يوما لأغراض التجارة والسياحة والمؤتمرات والعلاج وذلك عبر 6 مطارات دولية مخصصة وهي بنغالور وتشيناي ودلهي فضلا عن حيدر آباد و كلكاتا ومومباي".
ويشترط في المواطنين الإماراتيين الراغبين في السفر إلى الهند أن يكونوا "حاصلين على تأشيرة دخول إلكترونية مسبقة أو أن يكونوا من حملة التأشيرة المثبتة على جواز السفر قبل دخول الهند".
ويُعتبر جواز السفر الإماراتي من بين الأقوى في العالم.
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