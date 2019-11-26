الشرطة المغربية تعلن اعتقال داعشى روج للتنظيم الإرهابى عبر مواقع التواصل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المغرب، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال عنصر داعشى، عمره 33 عاماً فى مدينة سلا، بقرب العاصمة الرباط.
وكشفت التحريات الأمنية المغربية - بحسب ما ذكر مكتب محاربة الإرهاب - أن المشتبه به قام بـ"الترويج والإشادة" بالفكر الإرهابى لداعش، عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
كما حرض على القيام بعمليات إرهابية باسم داعش على طريقة الذئاب المنفردة.
وعبر تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعى، شارك الداعشى مقاطع مسجلة توضح "طرق صناعة المتفجرات، والأحزمة الناسفة".
وبينت تحقيقات مكتب محاربة الإرهاب فى المغرب أن الموقوف كان "يعد لتنفيذ عملية انتحارية" فى المغرب، ويتواصل مع قيادات إعلامية داعشية، ومع مناصرين لداعش فى خارج المغرب.
وفى عملية الاعتقال، صادرت عناصر مكتب محاربة الإرهاب بالمغرب أجهزة إلكترونية، وهواتف محمولة، وأسلحة بيضاء.
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