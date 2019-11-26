شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تنفى سحب مرشحها لمنصب أمين عام مجلس التعاون الخليجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نفى نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، اليوم الثلاثاء، ما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية، حول سحب الكويت ترشيح وزير المالية السابق الدكتور نايف الحجرف لمنصب أمين عام مجلس التعاون الخليجي.

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وأكد الجارالله - في تصريح صحفي - أن عددا من الدول عبرت عن موافقتها المبدئية على ترشيح الدكتور نايف الحجرف، مضيفا أن الدول الشقيقة ستبحث ترشيحه خلال الاجتماع الوزاري القادم، تمهيدا لرفعة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي.

وكانت وسائل إعلام ومواقع إخبارية، قد نقلت عن مصادر مختلفة، رغبة الكويت في سحب ترشيح الدكتور الحجرف واستبداله باسم آخر.