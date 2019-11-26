شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد المملكة محمد بن سلمان يزور الإمارات.. تعرف على أبرز ملفات الزيارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، غداً الأربعاء، فى زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن يلتقى ولي العهد السعودي خلال زيارته، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

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وتعد الزيارة الثانية خلال نحو عام؛ حيث زار الأمير محمد بن سلمان الإمارات العام الماضي.وبحسب وسائل اعلام سعودية، تزينت شوارع العاصمة الإماراتية أبوظبي، بأعلام السعودية، في ترحيب شعبي واسع. الإمارات

ويعد الملف اليمنى وجرائم المليشيا الحوثية والتهديدات فى منطقة الخليج من أبرز الملفات التى سيتم مناقشتها على طاولة مباحثات ولى العهد السعودى.

وكان الأمير محمد بن سلمان ، زار دولة الإمارات العام الماضي ضمن جولة إقليمية شملت عدداً من الدول العربية .والتقى ولي العهد حينها ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، وبحثا مجمل القضايا والملفات الإقليمية.وفى ختام هذه الزيارة قال محمد بن سلمان "تربطنا بالإمارات علاقات متميزة وخاصة، ورغبة مشتركة لتعميق التعاون".