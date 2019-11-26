شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى يؤكد استعداده لدعم الاستراتيجية الأمنية فى موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال رئيس بعثة الاتحاد الأوربي إلى موريتانيا جياكومو ديرازو، إن الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم الاستراتيجية الأمنية في موريتانيا بكل الوسائل والإمكانات الضرورية لمتطلباتها الأمنية.

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وأشاد الدبلوماسي الأوروبي -عقب لقائه مع وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق وفقا لما أوردته الإذاعة الموريتانية اليوم لثلاثاء - بالاستراتيجية الأمنية الموريتانية والدور الريادي الذي تلعبه موريتانيا في محيطها الإقليمي، خاصة في إطار مجموعة دول الخمس بالساحل.

وأشار رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى أهمية علاقات التعاون القائمة بين موريتانيا والاتحاد خاصة في مجالات الأمن وضبط الحدود ومحاربة الهجرة غير الشرعية.