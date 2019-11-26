شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول دولى يشيد باستضافة السودان أعدادا كبيرة من اللاجئين والنازحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال جورج وليم مساعد المفوض السامي لمفوضية شئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، إن السودان ظل طيلة الفترة الماضية وحتى اليوم، يستضيف ما يفوق المليون لاجئ وأكثر من مليون و800 ألف من النازحين، مشيدا بدور السودان في استضافة هذه الأعداد بصورة مستدامة.

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وأطلع رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، على نتائج زيارة مساعد المفوض السامي، لولايتي النيل الأبيض (جنوب السودان)، وشمال دارفور (غرب السودان)، ولقاءاته مع المسئولين واللاجئين، والعائدين، والمجتمعات المحلية المضيفة، في الولايتين.

ودعا وليم، في تصريحات عقب لقاء حمدوك، إلى ضرورة الاستفادة من أجواء التحول الديمقراطي في السودان، لتكثيف الجهود وتعزيز بيئة الحماية والمساعدات المقدمة للاجئين والنازحين، مؤكدا ضرورة أن تمتد المساعدات للمجتمعات السودانية المستضيفة.

وطالب وليم المجتمع الدولي بضرورة تقديم المساعدات اللازمة، وكل أنواع الدعم لحكومة السودان، حتى تضطلع بدورها في تقديم المزيد من الحماية والمساعدات للاجئين، والمجتمعات المضيفة لهم في السودان.