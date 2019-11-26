الامارات تترأس اجتماعا عربيا لإعداد مشروع قانون لحماية حقوق المرضى النفسيين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأست دولة الامارات العربية المتحدة، أعمال الاجتماع الثاني للجنة الفنية الاستشارية للتشريعات الصحية الخاص بإعداد مشروع القانون الاسترشادي الخاص بحماية حقوق المرضى النفسيين والأشخاص الذين اقلعوا والذين لديهم الرغبة في الإقلاع عن تعاطي المخدرات ،التي عقدت اليوم بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية.
ترأس وفد الدولة في الاجتماع جاسم احمد القاسم ، رئيس قسم السياسات والتشريعات الصحيةً بوزارة الصحة ووقاية المجتمع،وَضم الوفد كلا من عَبَد الناصر بن عمر السلامي مستشار التشريعات الصحية و صفوت محمد علي مستشار قانوني بالوزارة.
وقال جاسم أحمد القاسم إن الاجتماع يأتي استكمالا للاجتماع الأول للجنة الفنية الاستشارية للتشريعات الصحية الذى عقد يومي 12-13 مارس 2019 بمقر الأمانة العامة، وذلك لدراسة الملاحظات التي وردت إلى الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب على المسودة الأولية لهذا المشروع، وإعداد مشروع الصيغة النهائية للقانون الاسترشادي المذكور، تمهيدا لعرضه على الدورة القادمة لمجلس وزراء الصحة العرب.
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