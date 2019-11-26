الأمم المتحدة: مستعدون للمساعدة بآليات الانتخاب في العراق

العراق/ يحيى شعلان/ الخليج 365

قالت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، الثلاثاء، استعداد المنظمة الدولية لتوفير الخبراء الدوليين، وتحقيق المعايير الدولية بآليات الانتخاب بالبلاد.

جاء ذلك لدى استقبال رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي بلاسخارت، ورئيس مكتب المساعدة الانتخابية في بعثة الأمم المتحدة أمير عرين‎.

وذكر بيان لمكتب الحلبوسي تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن الأخير "بحث خلال اللقاء جهود مجلس النواب في المضي بتشريع قانونيْ الانتخابات الجديد، والمفوضية العليا المستقلة".

وأضاف البيان أن "المجلس سيعمل بتشريع هذين القانونين على إعادة الثقة بين الشعب والعملية السياسية برمتها، وضمان حق التصويت لجميع أبناء الشعب".

وتابع أن بلاسخارت وفريقها الاستشاري أكدوا على "استعداد الأمم المتحدة لتقديم المساعدة وتوفير الخبراء الدوليين، وتحقيق المعايير الدولية في آليات الانتخاب وعمل المفوضية، لتمكين العراقيين من انتخاب ممثليهم بشكل شفاف وأكثر مقبولية".

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ومنذ بدء الاحتجاجات في العراق مطلع أكتوبر/ تشرين أول الماضي، سقط 347 قتيلا على الأقل و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الخليج 365، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.

والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.

وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.

ويرفض رئيس الحكومة عادل عبد المهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولا على بديل له، محذرا من أن عدم وجود بديل "سلس وسريع"، سيترك مصير العراق للمجهول.

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