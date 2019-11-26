الحريري: رئيس الحكومة المقبلة تحدده الاستشارات النيابية

بيروت/ ريا شرتوني/الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، الثلاثاء، أن تسمية رئيس الحكومة المقبلة سيتحدد مع الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة.

وقال مكتب الحريري، في بيان، "سيعلن عن اسم المرشح لتولي رئاسة الحكومة في بيان، وما عدا ذلك لا يتعدى محاولات سئمها اللبنانيون لإحراق أسماء أو الترويج لأخرى".

يذكر أنّ مصادر مقرّبة من رئيس التيار الوطني الحر في لبنان، جبران باسيل، كانت قد أكّدت اليوم للأناضول أن الحريري لم يقترح أسماء بديلة لترؤس الحكومة المقبلة.

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وأعلن الحريري، الثلاثاء، عدم رغبته في تشكيل الحكومة الجديدة، داعيا الرئيس ميشال عون إلى الدعوة "فورا" للاستشارات النيابية الملزمة، لتكليف رئيس جديد بتشكيل الحكومة المقبلة.

وسبق أن قدم الحريري في 29 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، استقالته إلى عون، وذلك بعد نحو أسبوعين من احتجاجات شعبية لا زالت مستمرة تشهدها البلاد.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات غير مسبوقة بدأت على خلفية مطالب معيشية، ويتمسك المحتجون بمطلب رحيل الطبقة السياسية بلا استثناء، لاتهامها بالفساد ونهب الأموال العامة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.