الجزائر.. استحداث 10 محافظات جديدة

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365

أعلنت الرئاسة الجزائرية، الثلاثاء، استحداث 10 محافظات جديدة نصفها على الحدود الجنوبية، ليرتفع بذلك عدد محافظات البلاد إلى 58، بحسب إعلام رسمي.

ووفق التلفزيون الجزائري الرسمي، جاء القرار خلال اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة عبد القادر بن صالح رئيس الدولة المؤقت.

وبالاجتماع، تقرر تحويل 10 مقاطعات إدارية إلى محافظات، بحسب المصدر نفسه.

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والمحافظات العشر الجديدة هي" برج باجي مختار (حدودية مع مالي)، جانت (حدودية مع ليبيا)، عين صالح (كانت تابعة لمحافظة تمنراست الحدودية مع مالي والنيجر)، المنيعة (جنوب).

وأيضا عين قزام (حدودية مع النيجر)، المغير (جنوب)، تقرت (جنوب)، بني عباس وتيميمون (جنوب غرب)، وأولاد جلال (جنوب).

وبهذا القرار، يرتفع عدد المحافظات الجزائرية إلى 58 بدل 48 حاليا، والتي تم إقرارها في تقسيم إداري عام 1984.

وعادة ما ترفع مطالب من سكان المناطق المذكورة حول ضرورة تحويلها إداريا إلى محافظات بسبب كبر مساحتها وموقعها الهام.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.