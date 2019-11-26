أمير قطر بافتتاح "خليجي 24": مرحبا بكم في دوحة الجميع

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365

رحب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، بكافة المشاركين في بطولة كأس الخليج لكرة القدم في نسختها الـ24 "خليجي 24".

وقال أمير قطر، خلال افتتاح البطولة، "أعلن افتتاح دورة الخليج 24، وباسم كل قطري نرحب بالجميع في دوحة الجميع".

وتقام مباراة الافتتاح بين قطر والعراق، على أرضية ملعب ستاد خليفة الدولي، أحد الملاعب المضيفة لبطولة كأس العالم 2022 في العاصمة الدوحة.

ويشارك في البطولة منتخبات السعودية والإمارات والبحرين، في ظل استمرار الأزمة الخليجية التي اندلعت في يونيو/ حزيران 2017.

وعرض، خلال حفل الافتتاح المبسط "العرضة القطرية"، إلى جانب العروض الفلكلورية الغنائية من الدول الخليجية المشاركة.

وتلعب قطر والعراق، ضمن المجموعة الأولى، ثم تقام مباراة أخرى في منافسات ذات المجموعة بين المنتخبين الإماراتي واليمني.

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وتبدأ منتخبات المجموعة الثانية، التي تضم كلا من السعودية والبحرين والكويت وعُمان، مبارياتها، الأربعاء، حيث تلعب السعودية مع الكويت، والبحرين مع عمان.

وتقام البطولة بمشاركة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين، ويقام دوري من دور واحد بين منتخبات كل مجموعة، ويصعد الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي.

وتلقت البطولة دفعة إيجابية بإعلان السعودية والإمارات والبحرين، خوض المنافسة على أرض قطر، بعدما كانت هذه الدول، التي قطعت علاقاتها مع الدوحة، في يونيو/حزيران 2017، أعلنت عدم مشاركتها.

وسبق للسعودية والإمارات والبحرين أن امتنعت عن المشاركة في "خليجي 23"، بين نهاية العام 2017 ومطلع 2018، نظرا لأن قطر كانت المضيفة.

لكن البطولة نقلت إلى الكويت كبادرة من الاتحاد الخليجي بعدما رفع الاتحاد الدولي (فيفا) الإيقاف الذي كان مفروضا على الكويت، ما دفع المنتخبات الثلاثة للمشاركة.

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