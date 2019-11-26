مصادر مقرّبة من باسيل: الحريري أدرك صعوبة ترؤسه الحكومة المقبلة‎

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365 - في ظلّ "الظروف الراهنة والشروط التعجيزيّة والمستعصية والمستفزة للكتل البرلمانية التي وضعها" رئيس حكومة تصريف الأعمال

- مصادر مقربة من عون: الرئيس لم يحدد بعد موعد الاستشارات النيابية

كشفت مصادر مقرّبة من رئيس التيار الوطني الحر في لبنان، جبران باسيل، أن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، أدرك صعوبة ترؤس الحكومة المقبلة في ظل الظروف الراهنة، وتمسكه بتشكيل حكومة تكنوقراط.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الحريري عدم رغبته بتشكيل الحكومة الجديدة، داعيا الرئيس ميشال عون إلى الدعوة "فورا" للاستشارات النيابية الملزمة، لتكليف رئيس جديد بتشكيل الحكومة المقبلة.

وفي تصريحات منفصلة للأناضول، قالت المصادر إن الحريري أدرك أن هناك صعوبة بترؤس الحكومة المقبلة في ظل الظروف الحاصلة في البلاد، والشروط التعجيزيّة والمستعصية والمستفزة للكتل البرلمانية التي وضعها"، في إشارة إلى تمسك الحريري بحكومة تكنوقراط.

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ولفتت المصادر إلى أن الحريري لم يقترح أسماء بديلة لترؤس الحكومة المقبلة، لكن إعلام محلي تداول ترشيحه لكل من فؤاد المخزومي وسمير الخطيب ووليد علم الدين.

وفي خضم ذلك، أكّدت مصادر مقرّبة من عون، للأناضول، أنّه حتى اللحظة، لم يحدّد بعد موعد الاستشارات النيابية.

وسبق أن قدم الحريري في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، استقالته إلى عون، وذلك بعد نحو أسبوعين من احتجاجات شعبية لا زالت مستمرة بالبلاد، تطالب برحيل الطبقة الحاكمة بأسرها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.