شكرا لقرائتكم خبر عن وافد يهدد «فتيات» داخل حافلة بمكة.. والشرطة تتدخل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام أحد الأشخاص الوافدين بتهديد فتيات داخل حافلة بإحدى المناطق في المملكة.

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وظهر الشخص خلال المقطع، يتحدث إلى شخص آخر في الهاتف، ويتفاخر باعتدائه في وقت سابق على شخص، فيما تمكنت إحدى الفتيات من توثيق المقطع بهاتفها الجوال.

وقال الوافد مهددا امرأة: “والله عندي أربع خمس اخوات يدعسونها دعس”، وتابع: “إذا أردتوا مضاربة أنا موافق، إذا أردتوا محاكم وشرطة أنا معاكم، انا ما أسأت أدبي واحترامي”.

وألقت شرطة منطقة مكة المكرمة، القبض على صاحب المقطع وتبين أنه من الجنسية البرماوية، وتحفظت الشرطة عليه في حي المسفلة؛ للتحقيق معه والتأكد مما نسبه لنفسه من ادعاءات.