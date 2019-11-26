شكرا لقرائتكم خبر عن مثال لإتقان العمل.. حارس مدرسة يتعامل مع الأطفال بطريقة رائعة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق تفاني حارس مدرسه للطفولة المبكرة في عمله، حيث يقوم باستقبال الأطفال والاهتمام بهم حتى دخولهم من باب المدرسة، في مشهد يجسد حرصه على أداء العمل على أكمل وجه.

وظهر الحارس في المقطع، الذي وثقه أحد المواطنين، وهو يخاطب الأطفال بألقاب حماسية ويصفهم بالأبطال، ويستقبلهم منذ نزولهم من باب السيارة، كما يوجه نصائح لأولياء الأمور.

ومن أهم تلك النصائح التي وجهها الحارس أثناء استقباله للأطفال قوله لأولياء الأمور أن المقعد الخلفي أفضل للأطفال، في مشهد نال إعجاب واستحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي.