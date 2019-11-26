دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper اعتقال 4 عناصر من «داعش» جنوب الموصل

أكد مصدر أمني بمحافظة نينوى، مساء اليوم الاثنين، اعتقال أربعة من عناصر داعش الإرهابي جنوب الموصل (400 كيلومتر شمال العاصمة بغداد).

وقال العقيد حسيب جاسم: «إن قوة أمنية اعتقلت اليوم أربعة من عناصر داعش، منهم قياديان جرى توقيفهما في كمين نصب لهما في قرية عين الجحش التابعة لناحية الشورى (60 كيلومترًا جنوب الموصل)».

جرائم ضد المدنيين

وعلى صعيد آخر قال المصدر إنه تم العثور على جثتين تعودان لعناصر بشرطة نينوى المحلية في قرية إحليلة غرب الموصل، موضحًا أن الجثتين عليهما آثار تعذيب ومصابتان بأعيرة نارية بمنطقة الرأس والصدر».

وما زالت مناطق عديدة من محافظة نينوى وخاصة تلك القريبة من الحدود السورية شمال غرب الموصل، تشهد أعمال عنف واختطاف وقتل وتفجيرات ينفذها عناصر داعش ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين، على الرغم من الإعلان عن القضاء على تنظيم داعش عسكريًا في البلاد نهاية عام 2017.

وكانت السلطات العراقية، عثرت على وثائق تعود لتنظيم داعش الإرهابي تتضمن أسماء قادة وعناصر التنظيم غربي محافظة الأنبار.

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معلومات عن أبو بكر البغدادي

وثائق التنظيم الإرهابي

وقال القيادي في حشد محافظة الأنبار قطري العبيدي: «إن القوات الأمنية عثرت عند مداهمتها وكرًا لداعش في المناطق الصحراوية المحصورة في الطريق الرابط بين (بيجي - قضاء حديثة) غربي الأنبار، على وثائق تعود للتنظيم بها أسماء وكنى ورموز سرية لقادة وعناصر التنظيم الذين يديرون مهامه بالمناطق الغربية، وفقًا لقناة السومرية نيوز.

واستكمل العبيدي: إن القوات عثرت أيضًا على أسلحة متنوعة لخلايا التنظيم الإرهابي في المناطق المستهدفة، حيث تباشر القوات عمليات فتح شفرة رموز التنظيم وإرسال أسماء قادة وعناصر التنظيم الإجرامي إلى الأجهزة الأمنية؛ تمهيدًا لاعتقالهم.

وكان مسؤولو مكافحة الإرهاب الأمريكيون داخل سوريا والعراق، قالوا إن هناك ما لا يقل 14 ألف مقاتل من داعش، قبل خمس أو ست سنوات، فيما حذر وزير الأمن الداخلي بالإنابة، كيفين مكلاينان، من استمرار أيدولوجية داعش، في أعقاب وفاة زعيمه أبوبكر البغدادي، وفقًا لقناة سي إن إن.