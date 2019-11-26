دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هواوي تطلق مكبرات Sound X الصوتية في السوق الصيني بالتعاون مع Devialet ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة هواوي مؤخراً عن الإصدار الجديد من مكبرات Sound X الصوتية التي تنطلق إلى السوق الصيني بميزة الصوتيات متعددة الأبعاد 360 درجة، مع قدرة 60w وسعر 300 دولار.

قدمت هواوي مكبرات Sound X الصوتية الذكية التي طورت بالتعاون مع HiFi الفرنسية Devialet، حيث يتميز المكبر الصوتي الذكي بتصميم أنيق، مع مضخم صوتيات مزدوج بقدرة 60w، وميزة إنتاج صوت محيطي 360 درجة، كما تقدم Devialet تقنيتها الخاصة SAM التي تعمل على إلغاء التشويش، مع تقنية دفع الضغط لإلغاء الإهتزازات.

كما تنطلق مكبرات Sound X الصوتية الذكية مع ميزة التحكم بلمسة واحدة، وأيضاً تقنية هواوي الذكية HiLink للإتصال والتحكم في الأجهزة الذكية، ومساعد هواوي الصوتي “Xiaoyi”، إلى جانب دعم موسيقى هواوي.

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ولقد قدمت هواوي مكبر Sound X الصوتي خلال فعاليات مؤتمرها الذي أقيم مؤخراً للإعلان عن جهاز MatePad Pro اللوحي، حيث أكدت شركة Devialet خلال الحدث على أن هذه الشراكة هي الأولى للشركة في آسيا، كما أوضحت دور السوق الصيني الذي يعد ثاني الأسواق من حيث المبيعات في العالم.

يذكر أن مكبرات Sound X الصوتية الذكية ستتوفر في السوق الصيني فقط، حيث فتحت هواوي باب الحجز المسبق بسعر منخفض في البداية 285 دولار، بينما يتوفر لاحقاً عند إنطلاقه للسوق الصيني بسعر 300 دولار.

المصدر

هذا الموضوع هواوي تطلق مكبرات Sound X الصوتية في السوق الصيني بالتعاون مع Devialet ظهر على التقنية بلا حدود.