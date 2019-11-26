شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالرئاسة اللبنانية: استشارات التكليف برئاسة الحكومة ستكون الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

رجّح مصدر رفيع المستوى برئاسة الجمهورية اللبنانية، أن يقوم رئيس البلاد ميشال عون، بالدعوة لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة، التي يقوم بمقتضاها أعضاء مجلس النواب بتسمية رئيس الوزراء الجديد ومن ثم تكليفه تشكيل الحكومة، إما بعد غد الخميس أو الجمعة المقبل على أقصى تقدير.

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وقال المصدر الرئاسي – في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إنه كان قد تم بالفعل تحديد يوم الخميس موعداً مبدئياً لإجراء الاستشارات النيابية في قصر بعبدا الجمهوري، غير أنه تبين بعد إجراء الاتصالات اللازمة أن عدداً من النواب يتواجدون حالياً خارج لبنان لقضاء إجازات وفترة العطلة المرتبطة بعيد الاستقلال، ويستدعي حضورهم "ترتيبات لوجيستية"، تتطلب مزيداً من الوقت.

وأضاف المصدر أن هناك عددا آخر من النواب، الذين ينضوون تحت لواء مجموعة من الكتل النيابية في البرلمان، يرغبون في مزيد من الوقت للتشاور مع كتلهم، لاسيما وأنهم لم يحسموا بشكل نهائي حتى الآن موقفهم إزاء عملية التكليف وتسمية رئيس الوزراء الجديد.