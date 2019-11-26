شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية اليمنى يبحث مع مسؤول ألمانى خطوات تنفيذ "اتفاق الرياض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بحث وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، اليوم الثلاثاء، مع المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الألمانية ميخائيل أونماخت، تطورات الأوضاع في اليمن وما يتصل بالخطوات المتخذة لتنفيذ "اتفاق الرياض".

وقال الحضرمي - خلال اللقاء، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - إن عودة رئيس الوزراء للعاصمة المؤقتة عدن وفريقه الوزاري تمثل خطوة مهمة تعكس وجود إرادة راسخة لتنفيذ اتفاق الرياض، مشيرا إلى أن تنفيذ "اتفاق ستكهولم" وعلى وجه الخصوص اتفاق الحديدة يعتبر الأرضية والأساس الصحيح للذهاب إلى مفاوضات الحل الشامل مع ميليشيا الحوثي.

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وأكد الحضرمي دعم الحكومة اليمنية لعملية السلام في البلاد ولجهود المبعوث الأممي، مجددا إدانته لقيام إيران بالاعتراف بممثل الحوثيين في طهران وتسليمه مقر السفارة اليمنية في خرق فاضح لقواعد القانون الدولي، معتبرا أن سلوك النظام الإيراني يؤكد مدى تورطهم في دعم ميليشيا الحوثي.

من جانبه، أكد المسؤول الألماني دعم بلاده لأمن واستقرار وسلامة ووحدة الأراضي اليمنية، مشيدًا بالعلاقات المتميزة بين البلدين، مؤكدا أن اليمن تحظى بأولوية

بالنسبة لألمانيا وأن بلاده تسعى للمساعدة في تحقيق السلام باليمن.