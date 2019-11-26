شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد ينشر صور الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات على تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، فعاليات اليوم الأول من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، واستعرض اجتماع الحكومة السنوى، الموقع التنافسى للإمارات والتحديات التى تواجهها، وأبرز وأهم الخطط العشرية.

ونشرالشيخ محمد بن راشد ،عدد من الصور من الاجتماع السنوى للحكومة، عبر حسابه على موقع تويتر، وعلق عليها :"ترأست وأخي محمد بن زايد فعاليات اليوم الأول من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات.. استعرضنا موقعنا التنافسي.. تحدياتنا.. افكارنا للمستقبل.. وأهم خططنا العشرية.. أبشر شعبنا.. دولة الامارات ستبقى دائما في القمة.. دولة الامارات تمتلك أفضل فريق للعبور بها نحو المستقبل".