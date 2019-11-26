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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد ينشر صور الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات على تويتر والان مع تفاصيل الخبر
ونشرالشيخ محمد بن راشد ،عدد من الصور من الاجتماع السنوى للحكومة، عبر حسابه على موقع تويتر، وعلق عليها :"ترأست وأخي محمد بن زايد فعاليات اليوم الأول من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات.. استعرضنا موقعنا التنافسي.. تحدياتنا.. افكارنا للمستقبل.. وأهم خططنا العشرية.. أبشر شعبنا.. دولة الامارات ستبقى دائما في القمة.. دولة الامارات تمتلك أفضل فريق للعبور بها نحو المستقبل".
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