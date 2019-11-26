شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الفلسطينى: إصابة 77 فلسطينيا فى المواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أسفرت المواجهات التي اندلعت في مختلف محافظات الضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، عن إصابة 77 فلسطينيا، عقب تظاهرات خرجت للتنديد بالمواقف الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية وشرعنة الاستيطان.

وأوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني - في بيان مساء اليوم - أن طواقمها تعاملت مع 77 إصابة في جميع نقاط المواجهات، مشيرة إلى أنها وصفت بالطفيفة وتنوعت ما بين الإصابة بالاختناق جراء الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والحروق.

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وذكرت أن مدخل البيرة الشمالي (بيت ايل) شمال محافظة رام الله سجل 33 إصابة، والخليل إصابة واحدة، وأبو ديس 13 إصابة، وطولكرم إصابة واحدة، و بيت لحم 15 إصابة، وفي نابلس أصيب 14 شابا بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع خلال المواجهات المندلعة على حاجز حوارة جنوب المدينة.

وكانت فصائل منظمة التحرير دعت لمسيرات وفعاليات الغضب ردا على إعلان الإدارة الأمريكية بعدم اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، غير قانونية، وغضبا على جريمة استشهاد الأسير سامي أبو دياك في سجون الاحتلال.

وأعلن الجيش الإسرائيلي حالة التأهب القصوى في الضفة الغربية، استعدادا لمواجهة المسيرات.