منصور بن زايد يطلق "بنك الامارات للوظائف"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.. "بنك الامارات للوظائف" وذلك في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزارء القاضي بإلزام كافة المنشآت الحكومية والقطاع الخاص بمنح أولوية التعيين للمواطنين في 160 مهنة مستهدفة والذي يأتي من ضمن حزمة القرارات الجديدة لدعم ملف التوطين. Advertisements جاء ذلك خلال الاجتماعات السنوية لحكومة الامارات المنعقدة برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وحضور سمو أولياء العهود. ويعد "بنك الامارات للوظائف" منصة حكومية الكترونية تتيح للمواطنين التقديم بشكل مباشر على الوظائف التي تعرضها المنشآت الحكومية والقطاع الخاص ضمن مجموعة المهن المستهدفة بالتوطين وعددها 160 مهنة تضم خمسة آلاف مسمى وظيفي وذلك وفقا لآلية تتشارك في تنفيذها وزارة الموارد البشرية والتوطين والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بما يعطي المواطنين أولوية التعيين في وظائف المهن المستهدفة.

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