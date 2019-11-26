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الحكومة الجزائرية تقرر استحداث 10 ولايات جديدة ضمن التقسيم الإدارى للدولة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 

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قرر مجلس الوزراء الجزائري في اجتماعه اليوم، برئاسة الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، استحداث 10 ولايات جديدة ضمن التقسيم الإداري للبلاد.

 

وذكر التلفزيون الحكومي الجزائري اليوم الثلاثاء إن الولايات الجديدة هي: برج باجي مختار، وجانت وعين صالح وعين قزام والمغير وتقرت وبني عباس وتيميمون والمنيعة وأولاد جلال.

 

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