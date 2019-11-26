شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الجزائرية تقرر استحداث 10 ولايات جديدة ضمن التقسيم الإدارى للدولة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وذكر التلفزيون الحكومي الجزائري اليوم الثلاثاء إن الولايات الجديدة هي: برج باجي مختار، وجانت وعين صالح وعين قزام والمغير وتقرت وبني عباس وتيميمون والمنيعة وأولاد جلال.
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