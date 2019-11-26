شكرا لقرائتكم خبر عن عشية الزيارة.. سفير الإمارات بالسعودية يرحب بـ محمد بن سلمان فى أبوظبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الإمارات بـ السعودية، بزيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي إلى أبوظبي.

وقال في تغريدة عبر "تويتر": "غداً يوم تاريخي ومبارك في مسيرة العلاقات السعودية الإماراتية، تتطلع دار زايد إلى زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة بكل ترحيب واعتزاز".

وتابع: "أهلا ومرحبا يقولها كل بيت إماراتي ترحيبا بزيارته إلى بلده وأهله".

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ويصل غدا ولي العهد السعودي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة رسمية وفق ما أعلنت قناة "العربية".

ويلتقي محمد بن سلمان خلال زيارته الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.