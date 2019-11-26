شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة اللبنانى: عدم توافر الدولار يهدد القطاع العلاجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال وزير الصحة اللبناني جميل جبق، إن قطاع الدواء والمعدات الطبية في لبنان مهدد بصورة حقيقية، على نحو يتطلب معالجة سريعة لأزمة نقص الدولار الأمريكي حتى يمكن استئناف استيراد الدواء وكذلك المعدات والمستلزمات الطبية وفي مقدمتها المواد الأولية التي تدخل في التصنيع.

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وأشار جبق – في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم الثلاثاء – إلى أن احتياجات قطاع الدواء والمعدات الطبية تتطلب مبلغ مليار و 400 مليون دولار، تتوزع ما بين مليار دولار للدواء، وبقية المبلغ للمعدات الطبية والمواد الأولية للتصنيع، وأن مصرف لبنان المركزي التزم بتوفير المبلغ كاملا مقابل الليرة اللبنانية بسعر الصرف الرسمي غير أنه عاد ووفر المبلغ المخصص لاستيراد الأدوية فقط، دون المبلغ المخصص للمعدات ومواد التصنيع.

وأكد أن هذه المسألة تقتضي حلا عاجلا، وأنها مسئولية مشتركة بين المصرف المركزي والبنوك، لافتا إلى أن المصرف المركزي كان قد اقترح تحويل 50% من المبلغ المخصص لاستيراد المعدات الطبية ومواد التصنيع الأولية بسعر الصرف الرسمي، على أن تتحمل الشركات المستوردة للمعدات الطبية نسبة الـ 50% المتبقية.