أنقرة: مقتل 17 مدنيا في تفجير لـ "ي ب ك" بـ"تل حلف" السورية

أنقرة/الخليج 365 أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل 17 مدنيا وإصابة أكثر من 20 آخرين في هجوم لتنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي بسيارة مفخخة في قرية "تل حلف" غربي مدينة رأس العين السورية. ونشرت الوزاراة الثلاثاء تغريدة على حسابها في "تويتر" حول استهداف التنظيم الإرهابي قرية "تل حلف" بسيارة مفخخة. وقالت: " تنظيم ي ب ك/ بي كا الذي لا تقل جرائمه فظاعة عن جرائم تنظيم داعش، يواصل استهداف المدنيين الأبرياء عبر السيارات المفخخة". وأضافت: "قتلة الرضع فجروا هذه المرة، سيارة مفخخة في قرية تل حلف وقتلوا 17 مدنيا وأصابوا أكثر من 20 آخرين بجروح".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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