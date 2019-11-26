وفد عسكري روسي يلتقي مسؤولين في "ي ب ك" الإرهابية شمالي سوريا

حلب/ محمد مستو/ الخليج 365
التقى وفد روسي عسكري، الثلاثاء، في مدينة عين العرب (كوباني) شمالي سوريا، بالقائمين على ما يسمى الإدارة الذاتية التابعة لمنظمة "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابية.
وأفادت مصادر محلية لمراسل الخليج 365، أن اللقاء تناول مسائل البنية التحتية والخدمات في المدينة التي تسيطر عليها المنظمة الإرهابية.
وفي سياق متصل، أكدت مصادر محلية لمراسل الخليج 365، أن مقاتلي "ي ب ك" مازالو ينتشرون في مدينة عين العرب، فيما ينحصر تواجد النظام في نقطة واحدة وسط المدينة، وروسيا في نقطة شمالها.
ولفتت المصادر أن قوات النظام السوري نشرت خلال الشهر الجاري مئات من جنودها على الحدود السورية التركية شمالي المدينة.
وأشارت المصادر أن مقاتلي المنظمة يواصلون استعدادتهم لأي هجوم محتمل على المدينة، عبر الاستمرار بحفر الأنفاق، وملء الحفر بالمواد المحترقة بغية إضرام النار فيها، للتشويش على الطائرات.
من جانب آخر، أوضحت المصادر أن نحو 50 جندياً روسيا تمركزوا قبل أيام، في قاعدة عين عيسى، شمالي الرقة وجنوب شرق عين العرب، التي انسحبت منها الولايات المتحدة خلال عملية نبع السلام في التاسع من الشهر الماضي.
وسبق أن تمركزت قوات روسية في قاعدة صرين جنوبي عين العرب وسد تشرين، شمالي مدينة منبج (شمالي سوريا)، بعد انسحاب القوات الأمريكية منها.
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