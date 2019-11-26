فصائل فلسطينية" تفتح بيت عزاء لـ"أبو دياك" في غزة

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

فتحت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامي (فصائل فلسطينية)، الثلاثاء، بيت عزاء، لـ"سامي أبو دياك"، الذي استشهد في السجون الإسرائيلية.

واستشهد أبو دياك، صباح الثلاثاء، في مستشفى سجن الرملة وسط إسرائيل، حسب بيان أصدره نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي).

وشارك في بيت العزاء الذي أقيم في ساحة حديقة النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة غزة، عدد من قادة الفصائل الفلسطينية المختلفة.

وقال عبد الله قنديل، مدير جمعية واعد للأسرى والمحررين، في حديث للأناضول على هامش بيت العزاء: "على المجتمع الدولي التحرك بشكل عاجل تجاه جرائم إسرائيل بحق المعتقلين الفلسطينيين قبل فوات الأوان".

وأضاف: يجب أن تتوقف سياسة الكيل بمكيالين، وعدم التحيز لإسرائيل حتى لا ترتكب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين".

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ودعا قنديل السلطة الفلسطينية إلى "التوجه للمحاكم الدولية لملاحقة إسرائيل جراء جرائمها بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية".

وأبو دياك (37 عاما) من سكان بلدة "سيلة الظهر" بمحافظة جنين شمالي الضفة الغربية، اعتقل في يوليو/ تموز 2002، وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد 3 مرات، و30 عاما.

وسبق أن خضع في عام 2015 لعملية استئصال أجزاء من أمعائه نتج عنها إصابة بالفشل الكلوي والرئوي، حسب "هيئة شؤون الأسرى"، التي تتبع منظمة التحرير الفلسطينية.

وفي 2019، استشهد 5 معتقلين فلسطينيين، هم "سامي أبو دياك" و"فارس بارود" و"عمر عوني يونس" و"نصار طقاطقة" و"بسام السايح"، حسب نادي الأسير.

وأشار النادي إلى أن 222 معتقلا استشهدوا منذ العام 1967 في السجون الإسرائيلية، بينهم 67 معتقلا استشهدوا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

ووصل عدد المعتقلين الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية إلى 5 آلاف معتقل، بينهم 200 طفل و40 معتقلة، و400 معتقل إداريا (معتقلون بلا تهمة) و700 مريض، حسب بيانات رسمية فلسطينية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.