سفير إيطاليا يؤكد أهمية دور تونس في حل أزمة ليبيا

تونس/ يسرى ونّاس/ الخليج 365

أكد السفير الايطالي بتونس لورنزو فنارا، الثلاثاء، أهمية دور البلد الأخير في حل الأزمة الليبية، ما يستدعي تشريكه في مؤتمر دولي مقرر ببرلين في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

جاء ذلك لدى استقبال فنارا من قبل رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، بمقر المؤسسة التشريعية بإحدى ضواحي تونس.

ونقل بيان صادر عن البرلمان عن فنارا تأكيده على "أهمية دور تونس في حل الخلاف في ليبيا".

وأشار السفير إلى أن "الحكومة الايطالية تعتبر تونس طرفا رئيسيا في حل المشكلة الليبية، ما يستدعي مشاركتها في مؤتمر برلين".

ومن المقرر أن تحتضن برلين، في 20 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، مؤتمرا دوليا حول ليبيا، بمشاركة العواصم الإقليمية والدولية المعنية بالأزمة في البلد الغني بالنفط.

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كما أعرب سفير ايطاليا عن "تقديره لنجاح الانتقال الديمقراطي في تونس". لافتا إلى أنها أثبتت قدرتها على مواصلة المسار الديمقراطي بنفس الثبات.

كما شدد على أهمية التبادل والتعاون بين مجموعتي الصداقة البرلمانية التونسية والإيطالية، بما يعزّز الشراكة بين المؤسستين التشريعيتين.

من جانبه، أعرب الغنوشي عن "حرص تونس على المشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا". مشيرا إلى أن "استقرار ليبيا وسلامة شعبها الشقيق يعد في صدارة اهتمام تونس".

ووفق المصدر نفسه، أكد الغنوشي أن تونس تقف على نفس المسافة من طرفي الخلاف في ليبيا. مشددا على أن الحل يجب أن يكون سلميا يقوم على الحوار وتغليب العقل على الحلول العسكرية".

وثمّن الغنوشي دعم إيطاليا لتجربة الانتقال الديمقراطي في تونس ونجاحها، مؤكدا على ضرورة تعزيز الاستثمار الإيطالي في تونس بما يساهم في فتح آفاق اقتصادية وفرص تشغيل للشباب.

ومنذ 2011، تعاني ليبيا الغنية بالنفط، من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليًا بين حفتر وحكومة الوفاق.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.