الجيش التركي يردم أنفاق "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي برأس العين

أنقرة/ زفير فاتح بياز/ الخليج 365

ردم الجيش التركي، الإثنين، أنفاقا أنشأها تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، في مدينة رأس العين، شمالي سوريا، بعد تحريرها ضمن عملية "نبع السلام".

وذكرت وزارة الدفاع التركية، في بيان نشرته على حسابها في "تويتر"، أن الجيش التركي ردم الأنفاق في المدينة، بعد الكشف عنها خلال عمليات تمشيط، عقب تحريرها من الإرهابيين.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.