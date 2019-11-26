إصابة 77 فلسطينيا خلال مواجهات بالضفة الغربية

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365

أصيب 77 فلسطينيا بجراح وبحالات اختناق، الثلاثاء، خلال مواجهات متفرقة مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "طواقمها قدمت العلاج لمصاب بالرصاص الحي و9 بالمطاطي، خلال المواجهات الدائرة بين عشرات الفلسطينيين والجيش في مواقع متفرقة من الضفة الغربية".

وأشارت في بيانها إلى أن طواقمها نقلت المصاب بالرصاص الحي لتلقي العلاج في مجمع فلسطين الطبي الحكومي في رام الله.

وذكر البيان أن "الطواقم الطبية قدمت العلاج ميدانيا لـ67 مصابا بحالات اختناق، إثر استنشاق الغاز المسيل للدموع في مواقع متفرقة من الضفة الغربية".

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واندلعت الثلاثاء مواجهات متفرقة بالضفة الغربية عقب مسيرات منددة بالقرار الأمريكي بشأن الاستيطان.

واستخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الفلسطينيين، فيما رشق المتظاهرون الجنود بالحجارة وأشعلوا النار في إطارات مطاطية.

والأسبوع الماضي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية "مخالفة للقانون الدولي"، فيما لاقت تصريحاته إدانات دولية وعربية.

واحتلت إسرائيل الأراضي الفلسطينية المعترف بها دوليا عام 1967.

ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند هذا جزئيا إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.

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